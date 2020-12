VENTO FORTE , VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE ALL’ANNUNZIATA

Nella mattinata di oggi 28 dicembre , grande lavoro per i vigili del fuoco di Marcianise, impegnati su più fronti . Dopo l’incendio dell’auto all’interno del parcheggio del centro commerciale campania, sono dovuti intervenire in città per l’emergenza vento. Caduta di calcinacci, tegole pericolanti e altri situazioni di pericolo. Il 115 è intervenuto in Via Novelli per un controllo e sorvegliata speciale la chiesa dell’Annunziata , dove sabato sera si è staccato il battocchio dal campanile.

ALLERTA METEO FINO A QUESTA SERA

La protezione civile della Regione Campania ha mandato un avviso di allerta meteo per vento forte valido dalle ore 6.00 alle 21.00 di oggi lunedì 28 dicembre . Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure a prevenire e contrastare i fenomeni attesi con particolare monitoraggio del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti.