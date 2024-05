Verde selvaggio in città. Non solo un problema di decoro urbano ma serio rischio di sicurezza per gli automobilisti

I cittadini continuano a segnalare il pessimo stato in cui versano le villette comunali sul territorio, in particolare Villetta Padre Pio, ed alcune aree urbane in cui il verde selvaggio ha davvero raggiunto livelli di invivibilità, vedi Viale Beneduce, Rione Tescione, Rione Acquaviva, Parco degli Aranci e buona parte della città tutta, a causa della crescita incontrollata di vegetazione dovuta alla omessa manutenzione e pulizia del verde pubblico cittadino.

“ Tale circostanza oltre a ledere l’immagine ed il decoro cittadino impedisce, di fatto, la frequentazione dei predetti luoghi ai cittadini – spiega l’avvocato Maurizio Del Rosso, consigliere comunale di opposizione – In particolar modo l’incuria del manto erboso di Villetta Padre Pio la rende inidonea all’uso cui essa è destinata ossia aria ludico – ricreativa e aggregativa per bambini ed adulti”.

E continua: “A tutto si aggiunge inoltre un serio problema di sicurezza relativo alla viabilità, come evinto dalle numerose segnalazioni relative per esempio alla zona ad alta percorrenza di Via Sossietta Scialla – dove pure insiste il quartiere generale dell ’assessore Marzo – nelle rotatorie l’erba è così alta da oscurare totalmente la visuale di chi arriva nell’altro senso di marcia, generando una continua possibilità di incidenti. Per non parlare della carente illuminazione che rende pericolosa l’area nelle ore serali”. Così il coordinatore cittadino della Lega Maurizio Del Rosso