Vergognoso. CUP inefficiente. Disagi assurdi ed immotivati per le prenotazioni. La testimonianza

San Felice a Cancello – Nonostante i proclami di chi ci governa la sanità in Campania fa acqua da troppe parti e a tutti i livelli. E qui nulla c’entra il covid. Quella che vi riportiamo stamattina è l’odissea di chi semplicemente sta tentando da settimane, invano di prenotare un ciclo di terapie.

La storia è la seguente: la prenotazione per un ciclo terapico va fatta necessariamente nella struttura in cui si trova il medico di riferimento, in questo caso l’ospedale di San Felice a Cancello. La settimana scorsa, dopo una fila di diverso tempo, si viene rimandati a casa perché i terminali sono rotti. Pazienza può succedere.

Questa mattina alle ore 8.00 ci si reca si nuovo al CUP. La scena è questa: 2 persone in fila, 3 impiegati dietro agli sportelli, di cui uno solo operativo. Alla richiesta di prenotare le terapie viene risposto che dalle 8.00 alle 10.00 si prenotano solo le analisi. Quando si tenta di obiettare che, per esigenze di lavoro, non si può tornare più tardi, e che è già la seconda volta che ci si reca al CUP invano, viene risposto che si può telefonare. Nessun cartello all’esterno indica che non si possano fare prenotazioni. Uno a lavorare e 2 a guardare, come purtroppo accade in alcune situazioni che hanno fatto meritare alla pubblica amministrazione la maglia nera.

Alle ore 9.45 parte la telefonata per il call center. Dopo i classici dieci minuti di attesa, risponde l’impiegata che, verificata la prenotazione in cicli, replica che si può fare solo di persona. Ma sarebbe dopo le 10.00. Orario lavorativo. E significherebbe tornare per la terza volta al CUP in un comune che non è il proprio, perché nel proprio comune questi ambulatori, dal covid in poi, sono stati spostati.

E tutto questo per una banale prenotazione, nel 2022, dove si fa tutto con un click? Questa sarebbe l’efficienza della sanità? E in che cosa consisterebbe? Nel costringere il paziente a rivolgersi al privato, pagando fior di quattrini, con un medico che non è il medico di sempre, perché dalle 8.00 alle 10.00 non si può ma non si sa chi lo ha deciso o perché non è possibile farlo telematicamente?

Questa storia, che ben sappiamo è la storia di tanti, ci auguriamo arrivi a chi muove le fila per far porre gli opportuni correttivi e dare a noi campani una dignità sanitaria che crediamo di meritare. Perché questo che vi abbiamo riportato è vergognoso, e sappiamo purtroppo che non è un caso isolato.