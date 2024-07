“Verità e giustizia” per Marco Dongu. Il 22 luglio – ore 18:30 in piazza per chiedere tutti insieme di essere ascoltati

Caserta. Un corteo che vedrà la partecipazione di molti sarà quello di lunedì 22 luglio 2024, con raduno e partenza dal luogo di ritrovo: alle ore 18:30 presso il Monumento ai Caduti di Caserta.

Il punto di arrivo è in piazza Vanvitelli (piazzale antistante la Questura) giungendo dalle vie della città che tanto amava Marco: un percorso col quale si intende richiedere attenzione per una giovane vita spezzata, affinché ciò non accada più.

Soprattutto perché è giunto il momento che le tragiche circostanze legate alla scomparsa di Marco Dongu, avvenuta per un incidente che gli fu fatale mentre era in sella alla sua moto, non seguitino a restare avvolte in un silenzio assordante già da un anno: un passare sotto silenzio che fa male e rende impossibile fermare le lacrime, ma non infondere il coraggio necessario per “cominciare a parlare, ad urlare, a fare rumore per essere ascoltati”.

Verità e giustizia, dunque, scendendo in piazza per Marco, su una vicenda a lungo sottaciauta e che ha privato tanti – il giovane non poteva essere più stimato ed amato dalla comunità – di una personalità che portava tutto il suo dinamismo, il suo attivarsi per la propria Città.