“Versi d’Amore, scritti in età giovanile”, l’ultimo lavoro di Francesco Nigro

SAN NICOLA LA STRADA – La nuova pubblicazione di Francesco Nigro, che ha visto la luce alcuni giorni fa a cura dell’Associazione di cultura e tradizioni popolari “il Giardino”, porta il titolo “Versi d’amore, scritti in età giovanile”.

Si tratta di una raccolta di pensieri intimi e personali dell’autore che, in gioventù, era solito fissarli in versi e che, oggi, solo dopo moltissimi anni, sono stati pubblicati.

Sono sentimenti scaturiti dallo stato dell’animo giovanile, che non sempre è lieto e spensierato, come da più parti si pensa, ma spesso è travagliato e triste. “Gli intensi sguardi, la dolce voce, l’andatura armoniosa e gentile danno alla vita una prospettiva rosea, mentre la lontananza e l’assenza dell’amore spirituale comportano solitudine, tristezza, pianto e dolore”, così scrive il Nigro nella presentazione al volumetto.

Le liriche amorose hanno come motivo dominante l’amore ideale o spirituale tra uomo e donna (“Il tuo volto gentile”, “Cercasi ragazza” ecc.), ma non mancano di descrivere anche l’amore materno o filiale (“A mia madre”, “Annegamento” ecc.), cioè quello che lega il figlio alla madre e viceversa.

Le poesie si leggono velocemente e con piacere per la semplicità dell’espressione. L’opuscolo risulta impreziosito da dipinti che raffigurano elementi urbani del nostro territorio. In copertina vi è un paesaggio in acquarello del defunto Domenico GENTILE, noto pittore di San Nicola la Strada.

Francesco Nigro, nato il 21 aprile 1948 a San Nicola la Strada ove risiede, laureato in Scienze Politiche presso l’Università “Federico II” di Napoli, già Direttore dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Napoli, cultore di storia locale, poeta e scrittore, già Consigliere comunale e provinciale, nonché Sindaco di San Nicola la Strada, ha pubblicato numerose ricerche storiche, quali:

1) San Nicola la Strada nel secolo XVIII (1982);

2) La denominazione del nostro Comune – Significato e scrittura (1988);

3) La società filantropica e consorziale di San Nicola la Strada e San Marco Evangelista fondata nel 1883 (1990);

4) La toponomastica di San Nicola la Strada (1990);

5) Il casale delle Masserie nel secolo XVIII (1990);

6) La Società Operaia di Mutuo Soccorso di San Nicola la Strada (1991);

7) Le corse dei cavalli nella Rotonda di San Nicola la Strada alla fine dell’800 (1991);

8) Lo stradone e i passeggiatoi vanvitelliani (da San Nicola la Strada alla Reggia di Caserta) (1992);

9) Soprannomi e nomignoli a San Nicola la Strada (1994);

10) Il vescovo Michelangelo della Peruta (1733-1806) (1994);

11) Andrea della Peruta, Medico del ‘700 (1998);

12) La violenza a San Nicola la Strada nel secolo XVIII (2001);

13) Il piedritto, il battente, l’edicola (2002);

14) Il Real Convitto e Orfanotrofio della Madonna delle Grazie di San Nicola la Strada (2004);

15) Ancora sangue sulle strade (2007);

16) La cancellata esterna della Chiesa parrocchiale di Santa Maria degli Angeli (2007);

17) Riflessioni giovanili (2008);

18) La vita a Melissa nei ricordi di Matilde. Nel 60° anniversario dell’eccidio di Fragalà (2009);

19) Le epigrafi all’ombra dei cipressi nel cimitero di San Nicola la Strada (2010);

20) I Rurece Mise, un percorso attraverso la cultura popolare (2012);

21) Il Villaggio Perroni, frammenti di vita dell’Ottocento (2015);

22) Il brigantaggio nei comuni di Masserie e di San Nicola la Strada (1860-1865) (2015);

23) Antiche vie, piazze e località a San Nicola la Strada (2016);

24) I crimini nell’Ottocento a San Nicola la Strada (2017);

25) Gli atti criminali del Casale delle Masserie nel secolo XVIII (2018);

26) Ce steve na vota…… i racconti nella tradizione popolare (2019);

27) Versi d’Amore, scritti in età giovanile (2020).