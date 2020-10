Verso Casertana-Ternana

In una conferenza stampa tenuta in questi minuti, ha parlato l’allenatore della Ternana. Queste le parole di Lucarelli:” Per la gara di domani avremo indisponibile Defendi, mentre Salzano e Ferrante sono riusciti a recuperare. Rispetto alla gara di mercoledì scorsa, cercherò di cambiare qualcosa, purtroppo contro il Palermo abbiamo sprecato davvero tanto. Sappiamo che la Casertana ha una buonissima squadra e mister Guidi e molto bravo a far giocare bene le sue squadre, dovremo essere bravi a non sottovalutare la gara, se invece non verrà fatto questo la gara rischia di sfuggirci di mano”.