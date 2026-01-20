Verso gli ottant’anni del Referendum del 2 Giugno 1946 Dialoghi a cura di Giovanni Valletta

Capua il Luogo della Lingua festival propone un itinerario culturale e civile, a cura dello storico Giovanni Valletta, che unisce memoria storica, partecipazione democratica e cittadinanza attiva. Partendo dalla Resistenza, valorizzando il protagonismo femminile e arrivando alla nascita della Costituzione, il progetto vuole coinvolgere l’intera comunità, con particolare attenzione ai giovani.

Capua non si limita alla commemorazione, ma promuove una memoria viva e condivisa, orientata al futuro della democrazia italiana. In vista dell’80° anniversario del referendum del 2 giugno 1946 – momento fondativo della Repubblica – il percorso si articola in tre incontri tematici che intrecciano storia, identità nazionale e linguaggi civili. Studiosi, istituzioni, associazioni e nuove generazioni sono chiamati a partecipare attivamente a una riflessione collettiva sul passato e sul futuro della Repubblica.

Venerdì 23 Gennaio alle ore 18.30 “Memoria resistente: ANPI, ricostruzione e nascita dell’Italia democratica”

incontriamo

Paolo Franzese

autore del volume “L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia e l’Unità della Resistenza” (La Valle del Tempo).

Già dirigente archivista del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Paolo Franzese ha diretto gli Archivi di Stato di Perugia e Napoli e le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche di Piemonte-Valle d’Aosta e Campania.

Giovanni Valletta è nato a Capua nel 1993, docente, si occupa del Risorgimento nel Mezzogiorno. Ha all’attivo, nonostante la giovane età, diverse pubblicazioni scientifiche, formatore nei corsi di Divulgatori di storia della Croce Rossa, è membro del comitato di redazione della rivista “Il Pensiero mazziniano”.