Verso il 2 giugno, Festa della Repubblica

CASERTA – Quest’anno, come annunciato dal ministero della Difesa, sarà una Festa della Repubblica senza parata militare, per l’emergenza coronavirus. Il Tricolore che idealmente abbraccia tutti gli italiani. Questo il simbolo delle celebrazioni del 2 giugno. Tricolore che la Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) in questi giorni sta portando sui cieli del nostro Paese e che il 2 giugno sarà su Roma per la Festa della Repubblica.

Le Frecce Tricolori toccheranno tutte le regioni italiane e abbracceranno simbolicamente con i fumi tricolori tutta la Nazione, in segno di unità, solidarietà e di ripresa. Le Frecce porteranno il tricolore sui cieli della Capitale effettuando alcuni passaggi sulla città durante la cerimonia di deposizione di una corona di alloro presso l’Altare della Patria da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

A causa delle misure di tutela sanitaria adottate per contrastare la diffusione Covid -19 quest’anno la sfilata su via dei Fori Imperiali non avrà luogo. Sarà una celebrazione necessariamente in tono minore ma nel segno della ripartenza e della Bandiera Italiana che caratterizza il manifesto istituzionale dedicato al giorno in cui tutti gli italiani esprimono un sentimento di appartenenza all’Italia, orgogliosi della sua storia e di quanto ha saputo costruire negli anni.

La Repubblica nacque il 2 giugno 1946: il referendum popolare indetto per scegliere la forma istituzionale dello Stato e per eleggere i rappresentanti dell’Assemblea Costituente segnò l’inizio della vita dell’Italia Repubblicana. Pochi giorni dopo, il 28 giugno, veniva eletto il primo Presidente con il titolo di Capo provvisorio dello Stato ed iniziarono i lavori dell’Assemblea Costituente che il 22 dicembre 1947 approverà la nuova Costituzione.