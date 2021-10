Verso il ballottaggio a Caserta, le dichiarazioni di G. Zinzi

Caserta – Fervono gli ultimi preparativi ed una parte della campagna elettorale 2021, si va inesorabilmente verso il ballottaggio di queste elezioni uno dei due candidati sfidanti che lo ricordiamo a benefico di chi legge sono Carlo Marino (per il centrosinistra) e Gianpiero Zinzi, per il centro destra il quale a seguito dell’ottimo risultato elettorale ottenuto, sta cercando di insidiare appunto il sindaco uscente Marino che però , punta alla riconferma.

Pubblicità elettorale

Ecco le dichiarazioni di G.Piero Zinzi “Tutte le priorità indicate nel documento della coalizione che fa capo a Pio Del Gaudio fanno parte del programma elettorale che la nostra coalizione ha presentato alla città nelle scorse settimane. Sono temi e impegni che continueremo a fare nostri, convinti della loro assoluta importanza per il cambiamento e il rinnovamento della città. Per fare in modo che invece si tramutino nella cifra del prossimo governo cittadino, non possiamo che augurarci una condivisione con la squadra, le forze politiche e i cittadini che si sono riconosciuti e si riconoscono nella proposta dell’amico Del Gaudio”.