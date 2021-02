VERSO IL NUOVO GOVERNO, CONTE ‘NO A PERSONALISMI’

Si va verso la formazione del neo governo italiano con Mario Draghi che sta cercando di formare una maggioranza parlamentare all’interno del palazzo del governo.

Nel frattempo l’ex premier Giuseppe Conte potrebbe ricandidarsi alle prossime elezioni per la Camera che si terranno nel marzo del 2021

Queste le dichiarazione dell’ avv. G. CONTE all’uscita dal palazzo Montecitorio “Non sono il migliore, sono uno che si impegna” ha detto il premier uscente Giuseppe Conte a una passante che, nelle strade vicino a Montecitorio, si è complimentata con lui dicendogli:”Presidente, sei il migliore”‘. Un altro passante gli ha chiesto un selfie. Poi Conte ha proseguito a piedi, attorniato da cameraman e giornalisti.

“Ci sono tali urgenze nel Paese che i sentimenti personali non hanno alcun rilievo. Non guardiamo ai destini personali, guardiamo al bene del Paese, al bene dei cittadini perché c’è tanta sofferenza in giro”. L’ha detto il premier uscente, Giuseppe Conte ai cronisti nei dintorni di Montecitorio.