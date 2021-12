VERSO LA RIPRESA DEL CAMPIONATO JUVE-NAPOLI A RISCHIO RINVIO

La ripresa del campionato, prevista per il 6 gennaio, offre subito un interessante Juventus–Napoli. Il match tra bianconeri e azzurri, tuttavia, potrebbe non disputarsi il giorno dell’Epifania. A sollevare il dubbio è Antonio D’Amore, direttore dell’Asl Napoli 2, intervistato da Fanpage.it. “Navighiamo a vista, abbiamo preoccupazione e rispetto per la variante Omicron“, ha dichiarato D’Amore, “al momento non è possibile ipotizzare nulla sul viaggio del Napoli a Torino, vediamo se la cabina di regia del Governo prenderà altri provvedimenti. Ci sono giocatori che devono rientrare dalle vacanze, per Fabian Ruiz, ad esempio, non sarà semplice tornare dalla Spagna dopo la positività. La situazione va sicuramente monitorata“. Juventus–Napoli, insomma, è già cominciata e la sensazione è che la sfida tra le formazioni di Allegri e Spalletti si giocherà anche e soprattutto sui dettagli, con l’Asl a fare da terzo incomodo. Come già successo in passato