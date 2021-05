Verso le Amministrative 2021, alleanze divisioni e tanto altro

Caserta – Si verso le elezioni amministrative dell’anno 2021, per quel che concerne il capoluogo di terra di lavoro, Caserta, si cerca di fare un po’ di ordine nel marasma delle liste civiche e non solo che si stanno schierando nei vari nomi che circolano in quelle che sono le varie coalizioni.

Per quel riguarda il centro destra, possiamo dire che, Fratelli d’Italia sta andando avanti ma nel frattempo ci sono uno sparuto gruppo di liste civiche capitanato da Città futura che starebbe puntando sull’ex consigliere comunale uscente, Enzo Bove il quale, sta lavorando molto per mettere insieme una squadra che possa impensierire l’attuale primo cittadino.

Continuano ad ogni modo quella che è la loro campagna elettorale, l’ex sindaco di Caserta Pio Del Gaudio con le sue liste civiche, la portacolori di Speranza per Caserta Rosi Di Costanzo, nonchè la lista civica Caserta Decide che ha già stabilito il suo candidato sindaco nella persona di Raffaele Giovine.

Le due coalizioni civiche, assieme all’altra novità della tornata elettorale di quest’anno ossia, Io firmo per Caserta e al Movimento 5 stelle si stanno aprendo, ed anzi possiamo precisare che è stato aperto un dialogo ed un tavolo di confronto stabile per cercare di arrivare ad una sintesi e presentarsi ai nastri di partenza con un solo candidato a sindaco nella speranza di attirare così anche qualche scontento della coalizione di centrosinistra ufficiale.

Il tentativo di chiudere su uno dei nomi già in campo, ma anche su uno che li possa superare tutti e rappresentare la sintesi dei quattro progetti. Le diplomazie ci credono, anche se parallelamente, stanno continuando a lavorare per scendere in campo da sole.

Attualmente sono per quel che concerne i vari nomi e coloro che si vogliono o si potrebbero candidare, abbiamo quelle che sono delle New entry ossia, Arturo Di Palo, Danilo Della Valle, Francesco Apperti e un mister che potrebbe ancora scendere in campo in questa campagna elettorale 2021.

Per quel che riguarda invece Ciro Guerriero invece, pare che lo stesso abbia l’idea di chiudere con una coalizione di centrodestra nonostante abbia cercato qualche ‘trattativa’ nonchè di allearsi ma si può dire che il candidato che sta andando avanti con la sua Caserta kest’è in maniera spedita.

In attesa di stabilire chi saranno i sindaci, le varie aggregazioni si sono messe al lavoro per individuare anche quelli che sono i vari candidati all’interno di quello che è il consiglio comunale che poi successivamente alle elezioni si andrebbe a formare.

Ecco di seguito alcune liste con dei candidati che stanno iniziando a prendere forma

Movimento Civico Casertano

Quale Caserta

Alleanza Civica

Lupo Sindaco

COALIZIONE MARINO

PER persone e comunità ecco una serie di candidati papabili

Umberto D’Ambrosio, Domenico Fiorinelli, Antonio Milano, Angelo Biscardi, Giacomina Giuliano, Ylenia Franco, Diana Guglielmi, Enzo Farina, Donato Sciano, Anna Tamburro, Antonio Russo, Silvio Ronconi.

Partito Socialista-Noi Campani

Gianluca Iannucci, Liliana Trovato, Antonio De Lucia, Celestino Sarnelli

Partito democratico (PD)

Michele De Florio, Gianni Comunale, Matteo Donisi, Andrea Boccagna, Enzo Battarra, Andrea Mastroianni, Rita Greco, Maria Di Lorenzo, Emilio Melorio, Mauro Aldi, Annamaria Sadutto.

Lista Civica Guida-Tenga

Donato Tenga, Filippo Mazzarella, Francesco Garofalo, Gianni Lombardi, Francesco Guida.

Patto per Caserta

Emiliano Casale, Lorenzo Gentile, Dora Esposito, Massimo Russo, Massimiliano Palmiero, Massimiliano Marzo, Antonio Di Lella, Camillo Federico, Daniela Dello Buono, Giovanni Tremante, Michele Picozzi, Antonio Maiello

Azione e partecipazione Mariana Funaro ?, Domenico Petrillo, Alessio Dello Stritto

Italia Viva

Gianni Megna, Roberto Peluso, Pasquale Antonucci, Mario Alessandro Russo, Carmen De Rosa, MImmo Rosario Laudato.

Movimento 24 agosto

Fabrio Pellegrino, Maurizio Redi,

Io firmo per Caserta

Gloria Martignetti, Margherita Iodice

Fratelli d’Italia

Stefano Mariano, Adriana Giusti, Maddalena Corvino

Lega

Emilio Caterino, Filippo Maturi, Domenico Varone

Città futura

Marco Cicala

DEL GAUDIO SINDACO

Roberto Desiderio, Antonio De Crescenzo, Giuseppe Serao, Davide Comito, Giuseppe Caso, Claudio Marino, Mario Colella, Giuseppe Di Lauro, Valentina Muoio, Francesco Caduco, Massimo D’Angelo, Lucio Ariemma.