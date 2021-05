Verso le amministrative 2021 di Caserta

Si va verso le elezioni amministrative 2021 nel capoluogo di provincia di Caserta, per quel che concerne il partito di destra ossia, Forza Italia, si cerca un candidato sindaco da poter schierare ufficialmente.

Gianpiero Zinzi, attualmente si è un po’ defilato da quello che è il partito, allo stato non risulta esserci un candidato che riesca a metter d’accordo i vari presenti all’interno del partito forzista.

All’interno di quello che è il partito di Forza Italia, pertanto si sono presi altri 7 giorni di tempo per cercar di addivenire ad un accordo soddisfacente tra coloro che vogliono o ambiscono effettivamente a candidarsi all’interno del partito, sia come candidato alla poltrona di sindaco ma anche come consigliere comunale.

Per quanto concerne Enzo Bove che lo stesso ex consigliere di Città Futura è molto ben visto dal partito di Fratelli d’Italia, che sta mettendo insieme anche varie liste civiche, ed è intenzionata ad ingaggiarlo e sta cercando di convincerlo .

Più defilata la posizione di Gianni Mancino, il quale comunque, resta una soluzione ben vista soprattutto da una parte della Lega.

Per il momento ecco le varie liste che s’apprestano ad affrontare la campagna elettorale:

COALIZIONE PULCINO

Cittadini Per L’alternativa

Cattolici Per Caserta

Movimento Civico Casertano

Quale Caserta

Alleanza Civica