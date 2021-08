Verso le amministrative a Napoli 2021: G. Alviti “Basta con i soliti comitati d’affari inutili”

Napoli – Si va verso le elezioni anche in nella città di Napoli, il presidente della guardie giurate, nella mattinata odierna Giuseppe Alviti, sindacalista napoletano e leader Associazione nazionale guardie giurate è sceso in piazza nella settima Municipalità di Napoli per cercare di ascoltare i cittadini e dare loro giuste garanzie e cercando di fornire anche delle risposte in vista della prossima campagna elettorale che lo vede candidato in quella che è la settima municipalità di Napoli.

Giuseppe Alviti con Anna Nesi, anch’ella candidata nella circoscrizione della Settima Municipalità di Napoli in un tour elettorale che sta cercando di far sentire la propria vicinanza a favore delle fasce più deboli.

Queste le dichiarazioni del presidente delle guardie giurate Giuseppe Alviti “E l’ ora che il popolo diventi veramente sovrano e comandi lui direttamente tramite l’ espressione di voto di persone che da tempo si battono in prima linea sul territorio senza nascondersi e combattendo poteri forti , caste e comitati di affari inutili e che non servono e che non sono mai stati dalla parte dei cittadini”.

Sotto un breve video riassuntivo