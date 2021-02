Verso le comunali 2021: “Io firmo per Caserta” presenta la sua squadra

Caserta-si è svolta oggi la conferenza stampa di “Io firmo per Caserta” svolta al fine di presentare le idee e alcuni componenti della propria squadra in vista delle prossime elezioni comunali. I relatori Enzo Moriello , Valeria Fusco, Raffaele Cutillo e Pietro Gionti hanno sottolineato la volontà di cooperare a favore della valorizzazione di Caserta con l’obiettivo di renderla moderna, decorosa, sicura, efficente, inclusiva e sostenibile ma non solo. Il loro programma verte, infatti, su dieci aree tematiche legate all’amministrazione, all’urbanistica, alla mobilità, all’ambiente, allo sport e al tempo libero, al turismo e agli eventi, ai beni comuni, alla cultura e all’istruzione, al commercio ,alla sicurezza e alla vivibilità ed infine alla salute e alle fasce deboli. Il desiderio di porre l’accento su tale confronto sinergico tra le diverse competenze nasce dall’interesse proiettato non verso il singolo cittadino ma sul benessere collettivo, fine ultimo della intraprendente squadra. Ogni conoscenza costituisce un tassello fondamentale per rispondere alle esigenze di Caserta ed è indispensabile per una città che ha bisogno di costante attenzione per il bene comune. Non a caso, Valeria Fusco ha argomentato il suo intervento evidenziando quanto a Caserta ci sia bisogno di valorizzare il patrimonio culturale in assenza di un assessorato al turismo. Gli interventi proposti mirano a rispettare l’ambiente e la salute dei cittadini ,a garantire il benessere sociale ed economico creando anche occasioni per giovani casertani assicurando loro un futuro e ragioni salde per rimanere nella città dove sono nati e cresciuti senza espatriare, favorendo loro occasioni vantaggiose. In quest’ottica propongono di sfruttare l’esistente ottimizzando le risorse per rendere la città moderna e non più ancorata alle logiche precedenti. La città deve essere un luogo aperto di bellezza orizzontale che includa ogni zona senza gerarchia ,con democrazia sul territorio. L’organizzazione vanta la presenza di 280 membri, una squadra collaborativa e indivisibile: dichiarano,infatti, che sarebbe riduttivo identificare la città con un singolo ed è proprio per questo che le loro identità viaggiano sinergicamente e in modo costruttivo senza gerarchie e senza un candidato sindaco ufficiale. L’idea di fondo è che tutti gli iscritti sono potenzialmente candidabili. In questo momento si lavora sulla squadra che è la priorità per il benessere della collettività anche se è già pronta una lista che a breve sarà resa nota. “Ci interessano i riscontri di chi possiede una sensibilità simile alla nostra con idee positive slegate dagli esempi precedenti”conclude Cutillo. Tra le iniziative una maggiore cura per le scuole mettendo in campo un piano inclusivo che integri le piccole realtà casertane spesso messe in secondo piano rispetto alle zone residenziali.