Verso le comunali a Marcianise, out la Tartaglione

Si va verso le prossime elezioni a Marcianise, del maggio p.v. continuano incontri ed alleanze vere o presunte..

Per quanto riguarda dunque i meeting si può affermare che ci sono stati alcuni incontri proprio nella sede del Partito Democratico (PD) di Marcianise città al fine di addivenire alla costruzione del campo progressista e per individuare il nome che dovrà guidare il progetto nella tornata amministrativa del prossimo 14 e 15 maggio, ed eventualmente anche la squadra che si dovrà andare a formare e creare.

Idee, programma e candidato sindaco sono il compito che coloro che sono stati nominati da parte di alcuni membri all’ interno del PD stesso dove si dovrà portare avanti nei prossimi giorni per poi portarlo all’attenzione dell’assemblea.

Al momento è difficile fare affermazioni di una certa entità, tuttavia possiamo affermare con certezza che non trapelano dall’esterno i nomi dei papabili candidati alla carica di Sindaco perché non ancora sono state fissate regole e caratteristiche per l’individuazione.

Uno solo il punto fermo: non potrà rappresentare il Partito Democratico chi nelle ultime elezioni, avvenute circa due anni fa, è stata in una posizione avversa al PD stesso pertanto non è facile individuare i papabili candidati.