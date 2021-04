Verso le elezioni 2021, autonomi e P.IVA cerca di includere

Segretario cittadino Caserta per la lista “Autonomi e Partite Iva” .

La lista Autonomi e Partite Iva nasce tre anni fa come movimento, diventando poi partito politico a Settembre del 2020, avendo come coordinatore nazionale l’ imprenditore Eugenio Filograna. Lo scopo del neo partito politico è quello di rappresentare tutti gli autonomi e partite iva del territorio nazionale. Per la Città di Caserta, l’ obiettivo è l’approccio ad una politica inclusiva del territorio tra cui la valorizzazione del turismo, supporto ed assistenza al commercio locale, con ampliamento e rimodulazione dei servizi come parcheggi, Ztl, e trasporti urbani. Il partito politico “Autonomi e Partite IVA” alle elezioni amministrative del 2021 della città di Caserta appoggiera’ il candidato sindaco Pio Del Gaudio, il quale è pronto a farsi carico e cura di una città dal grande potenziale umano, sociale, ed economico. Come partito politico che si appresta ad avere rappresentanti in amministrazione comunale, noi di “Autonomi e Partite IVA” organizzeremo degli incontri, sempre rispettando le norme anticovid, call conferenze, dirette social e mezzo stampa sia online che cartacea, per confrontarsi e raccogliere le istanze dei cittadini. Proporremo un programma semplice e fattibile, cercando di reperire sia fondi comunali che aderendo a progetti regionali ed europei. L’adoperarsi per bene comune non deve risiedere in opere esagerate ma nella semplicità di un buon progetto, efficiente ed efficace.