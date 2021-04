VERSO LE ELEZIONI 2021, CASERTADECIDE INIZIA ANCHE UNA RACCOLTA FONDI

Caserta. Si va verso le elezioni amministrative previste per il prossimo mese di ottobre.

Tra i vari movimenti civici e non solo vi è quello che di CAsertadecide, che lancia anche una raccolta di fondi anche in vista di quella che è la prossima campagna elettorale.

A tal proposito si riportano le dichiarazioni di una delle coordinatrici di quello che è questo movimento civico/politico Sara Femiano “La politica ha dei costi e un movimento civico appena nato come il nostro ha bisogno del sostegno di tutti quelli che vogliono e che possono donare anche pochi euro, ci preme ricordare che siamo un movimento interamente costituito da cittadini comuni, per questo motivo confidiamo che la nostra campagna arrivi a tutti quelli che pensano che la pluralità delle voci in campo sia una risorsa preziosa per la democrazia”.