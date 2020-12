Verso le elezioni 2021, movimento autonomi e P.IVA con Del Gaudio

comunicato stampa

Con grande piacere e senso di responsabilità, il movimento politico-culturale Autonomi e Partite Iva, comunica il pieno sostegno alla candidatura del dott. Pio Del Gaudio, già sindaco della città di Caserta. Dopo vari incontri- si legge nella nota- tra il candidato Sindaco e il coordinatore Provinciale di Caserta, dott. Aldo Morgillo, sono emersi temi, idee e proposte simili da perseguire per la Città, tra cui il rilancio del tessuto socio-economico, fonte vitale per l’intero territorio, stante l’intento fermo e comune di dare maggiore attenzione alle tante attività messe in ginocchio dagli eventi che si sono susseguiti negli anni e dai tanti ostacoli che l’amministrazione non ha saputo abbattere. Si è affrontato il problema della mancanza di opportunità per i giovani, costretti a emigrare altrove, con la proposta di un piano di sviluppo molto interessante da presentare ai cittadini. Questa sinergia è frutto anche della grande sensibilità del dott. Pio Del Gaudio verso i temi che il movimento affronta – si legge nel comunicato- anche in ambito Nazionale, quali la lotta per una tassazione più giusta, una burocrazia meno farraginosa, un rilancio per le tante categorie produttive in notevole affanno, con proposte tangibili e realizzabili. Tra queste, non ultima, la proposta presentata in Regione Campania, con la denominazione di “Bonus Covid moment”, dal coordinatore Regionale Giuseppe Calvanese, per tutelare i tanti lavoratori autonomi ed i titolari di partita iva che non hanno nessun tipo di copertura sanitaria, economica e sociale. Alla base di tutto c’è- si legge nella nota- un grande lavoro di vicinanza ai cittadini, che si vuole realizzare anche per la città di Caserta.”