VERSO LE ELEZIONI 2021, SI FORMA L’ORGANIGRAMMA DI ARITICOLO UNO

CASERTA -Sì delinea sempre di più l’organigramma della lista Articolo Uno, per le imminenti elezioni amministrative

Precedentemente denominato Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista, si tratta di un partito politico italiano di sinistra fondato il 25 febbraio 2017

Il partito sostiene la centralità del lavoro, i nuovi diritti, la piena uguaglianza e l’integrazione europea, la laicità , la giustizia la non violenza e la salvaguardia dell’ ambiente.

Il 7 novembre 2017 la propria direzione nazionale ne delibera la collaborazione con la sinistra italiana . La denominazione della lista elettorale presentata è Liberi Uguali, esperienza che termina il 10 novembre 2018 rimanendo con tale denominazione soltanto come gruppo parlamentare.

Il partito casertano sosterrà le coalizioni locali che fanno riferimento al campo progressista e ambientalista, tenendo opportunamente in considerazione le sensibilità territoriali lì dove il partito è presente in maniera strutturata. Sulla questione del tesseramento, Articolo Uno Caserta sarà impegnato nei prossimi mesi sui territori, comune per comune, nello sforzo di creare una comunità impegnata nel riaffermare la dignità del lavoro, la sostenibilità ambientale

Alessandro Tartaglione, la direzione ha eletto il nuovo esecutivo che è così composto: Roberto Iavarone, commercialista di Sant’Arpino (Organizzazione, Politiche del Lavoro, Immigrazione); Antonio Ferraro, impiegato di Valle di Maddaloni (Tesoriere); Ludovico Del Santo impiegato settore cultura di Capua (Politiche Culturali, Turismo, Beni Culturali); Nicola Rennella, ingegnere di Trentola Ducenta (Enti Locali, Attività Produttive, Politiche Industriali ed Energetiche); Antonello Fabrocile, avvocato penalista e consigliere comunale di Caserta (Legalità, Giustizia); Valentina Belardo, docente di Succivo (Ambiente); Giuseppe Del Monaco, pensionato di Valle di Maddaloni (Welfare, Politiche Sociali); Antonietta Paolella, docente di Marcianise (Istruzione e Università); Fabio Zippo, operatore socio sanitario di Casal di Principe (Sanità); Antonio Nunziante, avvocato amministrativista di Marcianise (Politiche del Territorio, Urbanistica).