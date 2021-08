Verso le elezioni, ecco quanto dichiarato da un altro candidato sindaco

Ecco le dichiarazioni di un altro candidato sindaco Romolo Vignola che è candidato con alcuni simboli per alcune liste civiche per quel che concerne le prossime elezioni a Caserta.

Ecco quanto affermato dal candidato per quanto concerne le prossime elezioni “I dubbi da me espressi nell’intervento di sabato scorso trovano plastica conferma nella presentazione dei simboli delle liste che appoggiano la candidatura di Zinzi. Tra esse si notano sigle di disparati movimenti e partiti politici ma non quello della lega di Salvini.

Probabilmente sono stato informato male ma sembrerebbe addirittura che il candidato ufficiale del centro-destra sia consigliere regionale della Lega eletto appena un anno fa!

E’ evidente che l’idea in base alla quale i casertani siano degli sciocchi o, nella migliore delle ipotesi, degli smemorati sembra costantemente prevalere in taluni personaggi, peraltro non casertani, preoccupati esclusivamente dal risultato dei sondaggi.

Sono certo, invece, che i miei concittadini troveranno la forza e il coraggio di cambiare il corso delle cose dando fiducia a chi propone un programma politico ed amministrativo chiaro ed attuabile in tempi brevi. Per favore, svegliamoci dal torpore politico e morale che da anni attanaglia la nostra città e voltiamo pagina”.

Lo afferma Romolo Vignola, candidato sindaco della coalizione dei movimenti civici Speranza per Caserta, Io Firmo Per Caserta e PER (Le Persone e la Comunità).