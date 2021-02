Verso le elezioni, Noi campania annovera un avvocato a S. Maria Capua Vetere

Si va verso le elezioni a S. Maria Capua Vetere, ecco quello che è accaduto nelle ultime 48 ore, si va a comporre un altro tassello a comporre il variegato mosaico della lista ‘Noi Campania’ che correrà alle prossime elezioni amministrative di Santa Maria Capua Vetere in sostegno dell’attuale sindaco Antonio Mirra.

Dopo le ufficialità di Ida Colandrea, Luigi Zaza, Giovanna Crispino, Anna Comunale, Clementina Striano, Marilena Angelini, Nicla Maiorco, Ciro Laurenza, Antonio Rauso, Daniela Basso e Giuseppe Avenia, il movimento coordinato in Campania da Luigi Bosco e nella città del Foro dall’assessore e capolista Francesco Petrella, annuncia l’innesto di Assunta Di Massa.

Queste le sue dichiarazioni a seguito dell’entrata in questa ‘squadra’: “Santa Maria Capua Vetere è ricca di cultura, in ogni angolo della città. Va assolutamente esaltata per conseguire quel risultato turistico ancora inespresso nonostante le grandi potenzialità che la comunità sammaritana offre. Credo – commenta Assunta di Massa – sia possibile prevedere l’istituzione di una Fondazione Anfiteatro che contenga l’intero Circuito Archeologico dell’Antica Capua. In questi ultimi anni abbiamo visto come i siti di grande pregio storico e artistico, con la partecipazione di pubblico e privato, hanno invertito quella tendenza che li poneva in condizioni sfavorevoli. Sono convinta che sia questa la via da seguire per consentire un notevole sviluppo turistico”.