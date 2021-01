Verso le elezioni, nomina scrutatori

Caserta – Si va verso le elezioni comunali a Caserta, nel frattempo è possibile, per chi fosse interessato, depositare le iscrizioni presso l’albo degli Scrutatori di seggio elettorale del capoluogo campano. A renderlo noto è il Comune che ha depositato da sabato 16 gennaio, l’albo a cui è possibile presentare iscrizione.

Per farlo si dovrà sottoscrivere l’apposita documentazione presso l’Ufficio Elettorale del Comune sito alla Via San Gennaro. L’iscrizione sarà possibile effettuarla fino al 26 gennaio. In caso di denegate iscrizioni, l’Ente rende noto che è possibile proporre ricorso alla Commissione Elettorale Circondariale nei tempi previsti.