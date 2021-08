VERSO LE ELEZIONI PUBBLICATO BANDI PER 45 MILIONI SUL PARCHEGGIO AL MONUMENTO

Si va verso le elezioni amministrative dell’annata 2021, ed il Comune di Caserta sta iniziando a pubblicare una serie di bandi, che prevedono qualche concessione in appalto.

Oggi parliamo del parcheggio oramai abbandonato da troppo tempo quello che si trova nei pressi del Monumento dei Caduti di Caserta, di via IV novembre.

Ebbene per quel che concerne il parcheggio oramai in stato di abbandono avanzato anzi avanzatissimo, si va avanti con quel che riguarda gli appalti.

Si vocifera di uno stanziamento di per quanto riguarda il parking sotto al Monumento ai Caduti la proposta del Comune è la messa a norma ed il successivo servizio di gestione del parcheggio a pagamento per 180 mesi (15 anni). Il valore stimato complessivo ammonta a 4 milioni e mezzo, corrispondenti al fatturato totale del concessionario generato per

tutta la durata del contratto. L’affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed il termine ultimo per presentare la domanda progettuale è stato fissato al 13 settembre, entro le 12. Nel disciplinare di gara il Comune ha fissato anche le tariffe: gratis per il primo quarto d’ora; 1,50 euro dal 16° minuto fino a 120; 3 euro da 121 a 240 minuti; 5 euro per la sosta giornaliera.

Sarebbe stato pubblicato anche un mega progetto di project financing da 39,2 milioni di euro che riguarda anche l’affidamento di un sistema integrato di mobilità, si tratta del progetto presentato dalla società K-City (sul quale pende il ricorso al Tar presentato da Publiparking) che prevede la gestione di parcheggi e delle aree adibite alla sosta a pagamento, della gestione delle contravvenzioni elevate dagli ausiliari del traffico, della gestione delle contravvenzioni elevate dalla Polizia Municipale, dell’installazione di 3 autovelox e di un sistema di controllo “Targa System