Maddaloni. La Buttol a Maddaloni continua a non mantenere gli accordi siglati con le organizzazioni sindacali .

Non paga gli straordinari e dei ticket nemmeno l’ombra da un anno ormai. Il cantiere è in subbuglio ed i lavoratori già in agitazione.

I problemi sono tanti e gravi.

La UGL ha detto basta: scrive al Prefetto e promette battaglia all’azienda. Se non ci saranno segnali concreti si passerà allo sciopero.

