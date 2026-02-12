Vertenza Celli Group. La Regione incontra i lavoratori

COMUNICATO USB – VERTENZA CELLI GROUP

Questa mattina una delegazione di USB e dei lavoratori Celli Group ha incontrato presso la Regione Campania gli Assessori Saggese e Bonavitacola per discutere della vertenza che coinvolge i lavoratori della Celli Group, una situazione che continua a destare forte preoccupazione sul piano occupazionale e sociale.

Nel corso dell’incontro abbiamo rappresentato con chiarezza la condizione di estrema difficoltà in cui versano i lavoratori, determinata dalla fase di stallo dell’accordo di reimpiego e dall’assenza di prospettive concrete e immediate. Una situazione non più sostenibile, aggravata dal fatto che molti lavoratori non percepiscono salario da mesi.

USB ha chiesto alla Regione Campania di entrare attivamente nel percorso di soluzione della vertenza, assumendo un ruolo centrale di regia istituzionale e politica per sbloccare l’impasse e costruire un percorso certo e verificabile di tutela occupazionale. Riteniamo indispensabile un intervento diretto delle istituzioni regionali per garantire tempi rapidi, responsabilità chiare e impegni vincolanti da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Abbiamo inoltre sollecitato con forza l’accelerazione dell’iter relativo agli ammortizzatori sociali, strumento oggi fondamentale per dare un minimo di sostegno economico ai lavoratori e alle loro famiglie, che non possono continuare a pagare il prezzo dei ritardi burocratici e delle indecisioni politiche.

Gli Assessori hanno manifestato disponibilità a mettere in campo tutte le soluzioni possibili per affrontare e risolvere la vertenza Celli.

Come USB continueremo a mantenere alta l’attenzione, a incalzare le istituzioni e a sostenere la mobilitazione dei lavoratori finché non saranno garantite risposte concrete, tutele reali e prospettive occupazionali certe. La difesa del lavoro non può più attendere.