Vertenza Softlab, Oliviero: “Il governo irresponsabile”.

L’azienda informatica Softlab S.p.A , che nel 2020 aveva assorbito nella sua sede Campana circa 250 dipendenti della Jabil di Marcianise, ha definitivamente chiuso, lasciando i dipendenti in cassa integrazione pagata dall’Inps.

A tal proposito, il presidente del consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, presenziando al consiglio comunale aperto con i dipendenti della Softlab, in compagnia del sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo, così è espresso:

“L’assenza di un piano industriale è responsabilità del governo a cui la Regione Campania non si può sostituire. Lasciare gli oltre 200 lavoratori della Softlab senza lavoro significa prendersi gioco delle persone, in questo modo il Sud Italia si impoverisce ancor di più”. Così il presidente del consiglio regionale della Campania Gennaro Oliviero, questa mattina presente al Consiglio comunale aperto a Maddaloni con i lavoratori dell’azienda Softlab in compagnia del sindaco di Maddaloni, Andrea De Filippo. “La priorità per questi operai è garantire un piatto a tavola, ma a fine maggio la cassa integrazione potrebbe terminare – continua Oliviero – noi abbiamo fatto il possibile come Consiglio regionale con pressing su pressing nei confronti dell’azienda che nei mesi scorsi rallentava i pagamenti, ma adesso il governo di centrodestra che si dice patriota dimostri che il Sud, Maddaloni e Marcianise non sono dimenticate e presenti un piano di reindustrializzazione”.