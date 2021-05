Vertice in Regione Campania, Santillo (M5S): “avute rassicurazioni su nuovi treni nel Casertano”

Napoli, 25 maggio 2021. “Insieme a Valeria Ciarambino, vicepresidente del Consiglio Regionale, abbiamo avuto un proficuo incontro questa mattina a Napoli con Luca Cascone, Presidente della commissione trasporti della Regione Campania. A seguito delle mie richieste, abbiamo avuto importanti rassicurazioni in tema di trasporti. In particolare con riferimento alla linea Piscinola-Aversa, sono previsti 10 nuovi treni a partire dal gennaio 2022, ma soprattutto riguardo la linea che che interessa la zona dell’Alto casertano, Napoli-Piedimonte Matese, le cui consegne ed entrata in esercizio dei 5 nuovi treni dovrebbero avvenire a partire da maggio 2022, e concludersi entro dicembre 2022. Ho avuto rassicurazioni che, in linea con le politiche di governo sulla transizione ecologica, questi nuovi treni saranno elettrici con conseguente definitiva eliminazione del gasolio. Abbiamo parlato anche di altri numerosi progetti che riguardano il miglioramento dell’efficienza dei trasporti nella provincia di Caserta, rispetto ai quali continuerò a sollecitare a livello istituzionale anche la Regione Campania. Continuerò ad avere la massima attenzione per garantire che al più presto, anche i centri più isolati dell’Alto casertano, possano avere un livello di trasporto pubblico adeguato.”