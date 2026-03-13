“Vertigine” di Nicola Ruganti. La presentazione da Pacifico

Mercoledì 18 marzo alle ore 18:00 la Libreria Pacifico Libri ospiterà la presentazione di “Vertigine”, il nuovo romanzo dello scrittore Nicola Ruganti, pubblicato da Bordeaux Edizioni.

L’incontro è promosso con il sostegno dell’Associazione Liberalibri e vedrà dialogare con l’autore Fausto Greco, docente di materie letterarie e saggista, e Simone Caputo della Sapienza Università di Roma.

Con prefazione del giornalista Marco Damilano e postfazione dello psichiatra e saggista Luigi Cancrini, “Vertigine” è un romanzo politico che attraversa le contraddizioni della contemporaneità, interrogandosi sul rapporto tra ideali, militanza e potere.

La storia segue Paolo, quarantenne militante di partito che decide di candidarsi al consiglio comunale nella convinzione che la sua città possa cambiare dopo gli anni della pandemia e in un mondo attraversato da nuove tensioni internazionali. Accanto a lui si muovono Irene, compagna di partito, e Anna, diciottenne curiosa e inquieta che, nel pieno dell’ultimo anno di liceo, si ritrova coinvolta nella campagna elettorale.

Attraverso il loro sguardo si intrecciano le vite di diverse generazioni chiamate a confrontarsi con la politica: quella che promette il cambiamento e quella che rischia di tradire le proprie promesse. In questo scenario alcuni personaggi scivoleranno in una spirale di violenza, mentre altri cercheranno di resistere ai “cattivi maestri”, scegliendo la responsabilità civile e la speranza.

L’autore, nato a Pistoia nel 1979 e residente a Roma, è insegnante e scrittore. Ha pubblicato racconti e saggi su diverse riviste culturali e ha collaborato con progetti artistici e festival nazionali. È stato consigliere comunale a Pistoia dal 2012 al 2017 e ha fondato la rivista di cultura politica “Palomar”. Tra le sue pubblicazioni figura “Meglio che qua. Novelle di dentro e di fuori” (2023).

«La libreria è uno spazio di incontro prima ancora che di vendita», spiega Achille Callipo, libraio e promotore culturale. «Con Vertigine discuteremo di politica, di ideali e di scelte personali in un momento storico in cui è sempre più necessario confrontarsi. Invito lettori, studenti e curiosi a partecipare: sarà un dialogo aperto e vivo, come devono essere i libri quando escono dalle pagine e incontrano le persone».

L’appuntamento alla Libreria Pacifico Libri sarà dunque un’occasione per riflettere, insieme all’autore e agli ospiti, sul ruolo della politica oggi, sul rapporto tra generazioni e sulla possibilità di immaginare nuovi percorsi di impegno civile.

Dettagli dell’evento

Presentazione del libro “Vertigine” di Nicola Ruganti

Mercoledì 18 marzo 2026 – ore 18:00

Libreria Pacifico Libri Via G. Alois 24/26 – Caserta

Intervengono:Fausto Greco, Simone Caputo

Sarà presente l’autore.

Evento realizzato con il sostegno dell’Associazione Liberalibri.