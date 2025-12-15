Vesuvius Film Festival 2025. Premiato il giovane attore Luigi Zeno

All’edizione 2025 del Vesuvius Film Festival, ospitata al Teatro Di Costanzo – Mattiello di Pompei, l’attore Luigi Zeno ha ricevuto il riconoscimento come Miglior Attore, consegnato da Raffaele De Luca, Presidente del Parco Nazionale del Vesuvio. De Luca ha sottolineato: «Luigi Zeno è un giovane che con il suo talento e la sua sensibilità riesce a trasformare l’arte in un messaggio di responsabilità sociale. La sua interpretazione e il suo impegno dimostrano che il cinema può educare, emozionare e diventare strumento di crescita per le nuove generazioni».

Durante la serata, Luigi Zeno e Massimiliano Gallo – entrambi premiati – hanno condiviso un momento di grande emozione. Zeno ha espresso gratitudine per il riconoscimento e ha sottolineato l’importanza di portare avanti un cinema che parli ai giovani e alle scuole. Gallo, veterano del palcoscenico e dello schermo, ha rimarcato come sia fondamentale sostenere i nuovi talenti e ha salutato con orgoglio la crescita di una nuova generazione di attori campani. Il loro incontro ha rappresentato un ponte ideale tra esperienza e freschezza, tra tradizione e futuro

Il Vesuvius Film Festival, promosso dall’associazione Arteggiando in partenariato con l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, è un concorso cinematografico “Plastic Free” che promuove la salvaguardia ambientale, lo sviluppo turistico e la crescita ecosostenibile. Nato come concorso sociale e delle arti, è oggi una vetrina nazionale per il cinema ambientalista e culturale, con sezioni dedicate a scuole, registi italiani e registi internazionali.

Il Festival si articola in tre sezioni – Istruzione e Società, Cinema, International Movies – e assegna premi speciali come il Premio Ambiente e Legalità, il Premio Diplomazia e Cultura e il Premio Musica Vulcanica, con presidenti onorari di rilievo come Anna La Rana, Gennaro Famiglietti e Brunella Postiglione.

La presidente del Festival, l’architetto Giovanna D’Amodio, ha ribadito l’obiettivo di veicolare attraverso la cultura dell’immagine messaggi di salvaguardia ambientale e recupero della storia e della tradizione del territorio. Con il sostegno di partner istituzionali e sponsor tecnici, il Festival si conferma un appuntamento imperdibile per Pompei e per l’intero territorio vesuviano, capace di unire arte, impegno e valorizzazione culturale.

A soli 18 anni, Zeno è parte del cast principale della serie originale Netflix “La Scuola”, diretta da Ivan Silvestrini e prodotta da Picomedia. Ambientata negli anni ’90 all’interno della Scuola Militare Nunziatella di Napoli, la serie racconta la vita di otto cadetti tra disciplina, sfide personali e crescita. Zeno recita accanto a un cast di grande rilievo: Cristiana Capotondi, Massimiliano Gallo, Irene Maiorino, Beatrice Savignani, Raiz, Luigi Zeno.