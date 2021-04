VI (H)-OPEN WEEK DEDICATA ALLA SALUTE DELLA DONNA, DA LUNEDÌ 19 A SABATO 24 APRILE VISITE E CONSULENZE GRATUITE ALLA CASA DI CURA VILLA FIORITA DI CAPUA, 2 BOLLINI ROSA ONDA

(H)Open Week da domani lunedì 19 aprile e fino a sabato 24 aprile presso la casa di Cura Villa Fiorita di Capua che, anche quest’anno, aderisce all’iniziativa promossa da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della VI Giornata nazionale della salute della donna che si celebra giovedì 22 aprile.

Con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili, saranno garantiti servizi clinici, diagnostici e informativi presso la clinica capuana, premiata con 2 bollini rosa per la grande attenzione e cura che quotidianamente riserva all’universo femminile e alle patologie che maggiormente colpiscono le donne.

Villa Fiorita aprirà le porte da domani lunedì 19 aprile e fino a sabato prossimo 24 aprile alle pazienti per offrire gratuitamente visite e consulti e saranno distribuite brochure e locandine informative su alcune delle principali malattie femminili, secondo il seguente calendario: domani lunedì 19 aprile toccherà al tema della Menopausa con la ginecologa Rosa Di Meo (per info e prenotazioni: 340 3524791); martedì 20 sarà la volta sia della senologia con il chirurgo senologo Luigi D’amico sia della contraccezione con il ginecologo Pierluigi Maria D’Onofrio (per info e prenotazioni 349 1636197); mercoledì 21 e venerdì 23 aprile riflettori accesi sulla patologia della cervice uterina con pap test a cura della ginecologa Rosalba Gallo (per info e prenotazioni 340 3524791); infine, sabato 24 spazio alla uroginecologia con il ginecologo Michele Renzo (per info e prenotazioni 349 1636197).

“La nostra Casa di Cura, per il sesto anno consecutivo, ha voluto aderire all’iniziativa di respiro nazionale ed interamente dedicata all’universo femminile che rappresenta uno dei target principale cui si rivolge da sempre Villa Fiorita di Capua. I bisogni e le aspettative della Donna trovano qui da noi sempre uno spazio di ascolto e di realizzazione, di risoluzione delle problematiche grazie all’assistenza fornita dal nostro personale medico di altissimo livello. I nostri esperti di ginecologia e senologia garantiranno visite e consulenze gratuite alle donne che non sottovalutano il ruolo della prevenzione ginecologica e che desiderano confrontarsi gratuitamente con i nostri esperti, distribuendo anche materiale informativo che è fondamentale per la cura e la prevenzione delle patologie femminili”, dichiara la presidente del CdA di Villa Fiorita, Raffaella Sibillo.

“Questa iniziativa, nata in occasione dell’istituzione della Giornata Nazionale sulla Salute della Donna, è giunta alla sesta edizione e rappresenta uno degli appuntamenti che mi stanno più a cuore tra quelli promossi da Onda nel corso dell’anno”, dichiara Francesca Merzagora, presidente Onda.