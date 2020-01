Via ai saldi in Campania, dureranno dal 5 gennaio fino al 2 aprile

La stagione dei saldi in Campania arriverà fino alla primavera, secondo quanto deciso dalle sigle di categoria, ma per il Codacons sarà un tentativo deludente perché gli sconti nell’era dell’e-commerce cominciano a risultare inutili e obsoleti. Intanto però i commercianti campani intendono tenere duro e inaugureranno i saldi il 5 gennaio, come per la gran parte delle regioni, ma li manterranno molto più a lungo arrivando addirittura fino al 2 aprile.

Previsioni d’acquisto nei negozi

A parlare invece delle previsioni d’acquisto è l’Ufficio Studi di Confcommercio, che indica come tetto di spesa la cifra di 5,1 miliardi, che in pratica sarebbero circa 140 euro a testa e 325 euro a famiglia. Un’operazione, quella dei saldi, che secondo Renato Borghi, Presidente di Federazione Moda Italia, rappresenta una grande possibilità per dare una spinta positiva ai consumi, anche se di fatto le aspettative sono in linea con quanto già successo lo scorso anno. Infatti, almeno secondo l’indagine di SWG, realizzata per conto di Confesercenti, un quarto degli italiani ha deciso di non mettere mano al portafoglio, un altro quarto si dichiara indeciso e si lascia aperta la possibilità di decidere al momento, mentre solo la metà intende approfittare delle occasioni offerte dalla stagione degli sconti. Non la vede così però il Codacons che pronostica un esborso molto più contenuto a causa delle spese già affrontate dagli italiani per le feste, dovuto anche alle svendite in occasione di Black Friday e Cyber Monday. Infatti, ormai chi ha necessità di merce a buon prezzo la cerca sempre più spesso online.

Saldi online: i prodotti più convenienti

Cambiano, infatti, le abitudini d’acquisto degli italiani che sempre più spesso cercano i prodotti di abituale consumo sugli e-commerce andando su siti come YOOX, dove è sempre disponibile merce scontata, come nel caso dei saldi sui cappotti da donna. D’altronde, proprio online, si possono trovare articoli molto convenienti, messi in vendita con sconti eccezionali: vediamone alcuni. Molto buono il prezzo medio dei copertoni estivi per auto e moto, che in molti siti presenta un ribasso del 33%. Anche le casse acustiche, per ora, possono essere acquistate a prezzi di realizzo, con abbattimenti che superano il 25% e gli stivali sono scontati quasi del 31%. Ma la lista dei prodotti offerti a un buon prezzo è davvero lunga. Le giacche outdoor, per esempio, segnano un -23% mentre i trattamenti estetici sono scontati del 17%. E si continua con le consolle per i videogames, che arrivano al -15% e gli zaini al -13%, nonostante non sia ancora tempo di acquisti per la scuola. E infine vanno al -10% anche lavatrici e frigoriferi, insieme agli obiettivi fotografici, notoriamente molto cari. Tra questi, ci sono anche dei prodotti molto ricercati, come le giacche, i trattamenti per viso, le lavatrici, i pneumatici estivi e gli obiettivi fotografici.