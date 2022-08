Via Campolongo come una pista di Formula 1. Parte la petizione per i dossi

Maddaloni. Nonostante le tante segnalazioni, anche da parte e nostra e dei residenti, via Campolongo continua ad essere considerata alla pari di un circuito di Formula 1 dagli automobilisti in particolare nel tratto che va da via Libertà al sottopasso.

Dei dossi richiesti neanche l’ombra, perciò alcuni residenti si sono attivati con una petizione che nei prossimi giorni faranno firmare ai residenti per sottoporla agli enti competenti con la speranza di essere risolutivi.