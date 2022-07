Via Campolongo un circuito di Formula 1. La segnalazione dei residenti

Maddaloni – I residenti di via Campolongo lamentano una situazione che ormai è diventata insostenibile e oltremodo pericolosa. Da quando sono stati effettuati i lavori per rifacimento del manto stradale nel tratto della suddetta strada che va dall’ incrocio con via Libertà all’ex Face, questo si è trasformato in un vero e proprio circuito di Formula 1. Sia di giorno che di notte molti automobilisti percorrono questo tratto di strada ad altissima velocità, superando di gran lunga i limiti consentiti in un centro abitato.

I residenti si chiedono perché, prima che ci scappi il morto e si provveda poi, non installino dei dossi atti a rallentare la circolazione, così come è stato fatto in altre strade della città.

La prevenzione è la forma più efficace di sicurezza, e questo lo si sa. Ma dalla teoria alla pratica il passo non è sempre così breve. Il problema c’è e va risolto prima che accada il peggio.