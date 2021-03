Via Cancello in ginocchio per le piogge

Maddaloni/San Felice a Cancello: La storia si ripete. Tornano le piogge e via Cancello torna a soffrire, sommersa da un mare di acqua e fango che la rende impraticabile. Da stamattina la pioggia cade copiosa ed incessante creando allagamenti nelle campagne. Non solo. La strada è letteralmente invasa e l’acqua continua a danneggiare anche il manto stradale che, sommerso, non è neanche visibile e per questo ancor più pericoloso. Lo scenario apocalittico si ripete puntuale ogni volta in questa strada. Il progetto per i lavori per il collettore fognario sono sul tavolo della Regione e stiamo seguendo la vicenda passo passo. Intanto il maltempo ha le sue regole e continua a fare danni.