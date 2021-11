Via De Curtis la strada dei disagi tra incidenti e buche

Maddaloni. Via De Curtis la strada dei disagi. Il manto stradale, specie dopo le ultime piogge torrenziali, ne è uscito abbastanza dissestato, con tanto di crateri di varie dimensioni, uno dei quali, stamattina, veniva riempito, come si vede, in maniera artigianale, da alcuni residenti del posto.

Inoltre la rotonda prospiciente al palazzetto, teatro di tanti incidenti nel recente passato, era stata corredata di segnaletica orizzontale per limitare i danni. Ma a quanto pare non è bastato, visto il tamponamento di oggi che per fortuna non ha causato feriti, ma è stata comunque una bella botta tra i veicoli con danni notevoli agli stessi.

Sarebbe il caso di programmare un rifacimento dell’asfalto lungo tutta via De Curtis, strada ad alta frequentazione di mezzi e a scorrimento veloce, visti anche gli imminenti lavori programmati per la pista podistica lungo la stessa strada?