Via Ferrarecce: tronco di albero caduto, dopo un anno ancora sul marciapiede ed edifici vetusti da abbattere. Lettera di un privato cittadino al consigliere Del Rosso.

“Noi rappresentanti istituzionali – dichiara il consigliere comunale – siamo soprattutto i portavoce dei cittadini che contano su di noi per portare in consiglio importanti istanze che riguardano i problemi della città.

Mi è da poco giunta una segnalazione diretta personalmente alla mia attenzione nella quale un cittadino mi illustrava le difficili condizioni di via Ferrarecce, importante arteria della nostra città.

A fine 2021, come si ricorderà, a causa di forte pioggia e vento, oltre che ad una pessima manutenzione aggiungo, un albero cadde su di un’auto all’altezza del civico 126, in prossimità di un noto supermercato. Una volta messa in sicurezza la strada, non si è mai proceduto però all’eliminazione delle radici ed al rifacimento del marciapiede, nonostante insista un supermercato a pochi metri. La pericolosità del marciapiede è evidente.

Inoltre, sempre in via Ferrarecce, all’altezza dei passaggi a livello insistono dei vecchi fabbricati, di proprietà forse di Ferrovie dello stato. In particolare al civico n. 6 è presente un deposito a cielo aperto di materiali ingombrante, e più avanti vi è una specie di torretta malandata, che può cedere da un momento all’altro.

Abbiamo ritenuto importante invitare questa Amministrazione ad avviare ogni azione utile per convincere i proprietari dei manufatti al loro abbattimento, considerato che gli stessi sono abbandonati da anni e la loro demolizione darebbe respiro in termini di vivibilità e quindi dignità alla zona”, conclude il consigliere