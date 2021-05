Via Ficucella paralizzata dai lavori. Traffico bloccato e tempi di percorrenza biblici per pochi km. Le foto

Maddaloni. Via Ficucella, l’unica strada rimasta per raggiungere Maddaloni e i comuni limitrofi da via Cancello, da qualche giorno è interessata da lavori che hanno definitivamente paralizzato il transito su questa strada.

La strada in questione, per chi non la conoscesse, già nella normalità è ad alta frequentazione di camion, tir e furgoni che viaggiano da e per l’interporto e verso gli snodi autostradali.

Da un anno e più, a causa della chiusura del ponte di via Cancello è rimasta l’unica via per arrivare a Maddaloni e dintorni dalla zona di via Cancello, con tutti i disagi del caso, causati dal fatto di dover percorrere una strada 2 volte più lunga, oltre che dal conseguente traffico .

Questa settimana i lavori hanno rallentato in maniera indecente il transito. La circolazione è a senso alternato a causa dei lavori nel tratto che va dalla rotonda sulla strada statale fino all’interporto. Un piccolo tratto che, nelle ore di punta, e in particolare al mattino quando tutti si recano al lavoro e a scuola, è attraversato da automobilisti che provengono dal napoletano, da via Cancello e zone limitrofe. Mezz’ora e anche più per un tratto brevissimo per cui nella normalità si impiegano 5 minuti.

Una strada alternativa non c’è. Bisognerebbe almeno arrivare a Santa Maria a Vico e ritornare indietro. O andare verso Acerra e prendere l’autostrada. Impensabile. Intanto della riapertura del ponte non se ne parla.

Per evitare imbottigliamenti si dovrebbe passare prima delle 7.30. Dopo questo orario i tempi di percorrenza non sono più prevedibili.