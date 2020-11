Via G.Bosco, donna cade all’ interno della propria abitazione. Intervengono i Vigili del Fuoco

Di Anna Fiorillo

Caserta. Momenti di paura nel tardi pomeriggio di ieri, sabato 14 novembre, per i residenti di via GM Bosco.

Le urla di una donna , proveniente da un appartamento della zona, hanno destato preoccupazione tra i condomini del palazzo. Sul posto , dopo pochi minuti , sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno fatto irruzione nell’abitazione della stessa.

Si è trattato di una semplice caduta che a quanto pare non ha portato gravi conseguenze alla donna la quale è stata immediatamente soccorsa dagli uomini del 115. La donna sembra sia rimasta in attesa di un’Ambulanza che non sarebbe mai arrivata sul posto. .