VIA GANDHI CHIUSA AL TRAFFICO . LA DURA REPLICA DEL CONSIGLIERE COMUNALE FDI PASQUALE NAPOLETANO

CASERTA .I cittadini trattati come sudditi che devono essere solo devoti. Il diritto a strade manutenute e sicure e a una viabilità un minimo decente trasformato nell’ennesimo epidsodio di una Via Crucis che finirà solo quando Caserta sarà gestita da amministratori “elvetici o teutonici” interessati al rispetto delle regole e alla cura dei bisogni di tutti.

Venerdì 13 gennaio via Gandhi, Il tratto che abbraccia tutto il lato est dell’area mercato di via Ruta, fino a congiungersi con piazza Dalla Chiesa, la strada colabrodo almeno 300 giorni all’anno che due giorni a settimana è anche teatro di un parcheggio selvaggio incontrollato,diventerà cantiere per il rifacimento del manto stradale, che qui a Caserta si traduce solitamente in una veloce grattatina al vecchio asfalto e all’aggiunta di bitume.

I residenti lo hanno appreso da un messaggio irrituale stampato su un foglio A4, senza numero di protocollo o numero di ordinanza e lasciato alle intemperie sui cancelli.

I casertani che vi abitano saranno con le loro automobili ostaggio delle proprie abitazioni per circa 8 ore, dalle 8.30 alle 16:30. La strada sarà completamente chiusa al traffico veicolare. E chi ogni giorno esce di casa per iniziare alle 9.00 il turno di lavoro, dovrà lasciare l’auto in sosta al di fuori dell’area interessata ai lavori, con non poco disagio per le fasce deboli.

Il cartello è anche omertoso e non chiarisce se verrà riposizionata, e quindi ripristinata, la segnaletica verticale di divieto di sosta su ambo i lati.

Nessuna notizia di un’ordinanza affissa entro le 24 ore precedenti l’inizio del cantiere, nessuna sulla eventuale possibilità di transito a sensi invertiti dall’ingresso sud dell’area Mercato verso via Ruta, nessuna considerazione del fatto che la carreggiata della via è in alcuni tratti assai ristretta, poco più di 2 metri.

Un cartello che è scellerato e vorrei sapere chi lo ha ideato e chi lo ha autorizzato.

Avvocato Pasquale Napoletano Consigliere Comunale FdI