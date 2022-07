Caserta. Incidente in Via Giannone, angolo via GM Bosco, uno Scooter e’ entrato in collisione con un’autovettura.

È appena giunta sul posto una pattuglia della Polizia Municipale di Caserta per effettuare i rilievi di rito e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Non sembrano esserci feriti gravi . Vi terremo informati su eventuali sviluppi.