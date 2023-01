San Leucio Via Giardini Reali.

Come volevasi dimostrare. Uno spreco di danaro pubblico, per strisce che hanno solo stuprato il basolato di un luogo storico. Controlli zero, auto parcheggiate ovunque e finanche controsenso. Opere fatte per il gusto di investire le risorse pubbliche, senza una visione o un minimo monitoraggio dei risultati. Il governo del più forte, oltraggiando la città.

Avvocato Pasquale Napoletano Consigliere Comunale FdI.