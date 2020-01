Via Giorgio La Pira: Urge ripristino strisce pedonali

A cura di Tacco De Ghino

Caserta- Recarsi all’ospedale civile di Caserta, per andare a far visita ai degenti o per sottoporsi a consulti medici, è divenuto estremamente pericoloso.

E’ arrivato il momento che l’ assessore ai Lavori Pubblici si interessi a far ricalcare le strisce pedonali all’ingresso di Via G. La Pira. Alcuni giorni fa, un’auto di media cilindrata ha percorso in alta velocità proprio quella strada rischiando di investire due pedoni che ha poi mandato letteralmente a quel paese.

I due malcapitati, che stavano attraversando la strada sulle evanescenti strisce pedonali ,si stavano recando ad una visita di controllo . Sindaco Marino , attualmente in città ssi sta provvedendo a tappare le buca pericolose, questo speriamo porti ad una diminuzione del numero di sinistri contro la casa comunale.

Il rischio che comportano le strisce pedonali evanescenti è alto , nonostante la segnaletica verticale che invita gli automobilisti a rallentare . Confidiamo che chi di competenza prenda in considerazione la nostra critica che vuole avere un sapore costruttivo. Tacco di Ghino.