Via Mondo colabrodo cittadino. “Che futuro per questa arteria casertana?”

“Strade impraticabili e poco sicure per pedoni, automobilisti e motociclisti a Caserta, ma nessuno interviene. Un problema non solo casertano, certo, ma che nel capoluogo di provincia è diventato ormai gravissimo, con conseguenti rischi per la pubblica incolumità”, lo afferma il consigliere di opposizione del comune di Caserta Maurizio Del Rosso.

Il consigliere ha pertanto presentato un’interrogazione per conoscere quale sia il futuro dell’arteria ponendo dubbi anche sul sistema fognario e dunque chiedendo perché il Comune non effettui mai interventi di riqualificazione dell’intero manto stradale, intervenendo a pezzi e rendendo così la carreggiata davvero pericolosa.

A causa dell’assenza di manutenzione, via Domenico Mondo, priva di marciapiede, si presenta infatti dissestata, piena di buche, di crepe, con il manto stradale sollevato e/o infossato al punto tale da lasciar in rilievo in alcuni tratti i tombini. Il quadro peggiora nelle giornate di pioggia quando a causa del dislivello l’acqua piovana tende ad impantanarsi per interi giorni e ad espandersi ben oltre i cancelli di ingresso delle varie abitazioni poste lungo la strada.

“Insomma – conclude Del Rosso – quali opere di messa in sicurezza/ manutenzione ha in programma il Comune, se sono in programma, e quali sono le tempistiche di realizzazione”?