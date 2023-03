Via Napoli e via Carmignano. Pronto il rifacimento delle strade

Maddaloni – Oggi la Giunta ha approvato il progetto esecutivo per il rifacimento di via Napoli e via Carmignano, finanziato per oltre due milioni di euro con il Contratto Istituzionale si sviluppo “Terra dei fuochi “. Le due strade, che saranno completamente riqualificate, dal manto stradale ai sottoservizi all’illuminazione sono due arterie densamente popolate e ad alta frequentazione sia pedonale che veicolare. Questo progetto di riqualificazione, che è parte di una riqualificazione che riguarda un nutrito numero di strade cittadine, su alcune delle quali già si è operato o sono in corso d’opera i lavori (vedi via Feudo, via Tiglio san Biagio, Via M. Sena giusto per citarne alcune) mira a restituire decoro alla città. E attraverso queste due arterie, una centralissima, l’altra nella periferia est della città, restituiranno a Maddaloni un volto nuovo e decisamente migliore. Un risultato importante, l’epilogo di un lungo lavoro tecnico e politico, che finalmente si concretizza.