Via Napoli si trasforma in un viale alberato. Le foto.

Maddaloni – Con l’arrivo della primavera a Maddaloni si sta prestando cura ed attenzione al verde pubblico. In particolare da questa mattina in una delle arterie più commerciali della città, via Napoli, si sta effettuando la tanto attesa operazione di rialberatura. Grazie a questa piantumazione, tra qualche anno via Napoli avrà l’aspetto di un viale alberato. La rimozione e sostituzione delle piante, che riguarderà via Appia oltre che via Napoli, è stata finanziata dalla Provincia di Caserta per un importo di € 59.978,60

Questo invoglierà anche a percorrere questa strada ricca di negozi a piedi, con beneficio del commercio locale e minor traffico veicolare. Questa di stamattina, così come tante iniziative messe in atto da questa amministrazioni, hanno gettato le fondamenta per la ricostruzione di una città viva e vivibile. I frutti si vedranno nel prossimo futuro, ma le basi solide sono state gettate in questi anni.