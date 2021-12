Casagiove. Ci giunge segnalazione, nel pieno del traffico delle 9 su Via Nazionale Appia, all’altezza dello svincolo per via Regalone, di rallentamenti per lavori in corso.

Da apprezzare l’impegno per riparare i danni degli ultimi giorni, durante i quali la situazione delle buche per le strade di Caserta e provincia è peggiorata ulteriormente, un po’ meno gradito dagli automobilisti è l’orario e la modalità in cui i lavori, nel pieno del traffico, si stanno effettuando.