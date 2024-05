Caserta. Momenti di paura in Via Ruggiero , nei pressi del Supermercato Conad. Improvvisamente, un albero di grosse dimensioni, e’ crollato sbattendo violentemente su un auto parcheggiata nei paraggi.

All’ interno dell’ autovettura era seduta una donna la quale non sembra aver riportato ferite gravi anche se per lo spavento e’ apparsa in chiaro stato confusionale.

Sul posto la Polizia di Stato ,gli uomini del 118 , i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale .