Via San Carlo .23 Consiglieri Comunali al fianco dei commercianti

Caserta. Continua L’ odissea per i commercianti e i residenti di Via San Carlo , la strada che ,causa pericolo crollo di un palazzo e’ stata chiusa sia al traffico veicolare che pedonale .

Nella mattinata di oggi , venerdì 2 dicembre 2022, il consigliere comunale di opposizione Dino Fusco ha protocollato un documento sottoscritto da 23 consiglieri comunali di maggioranza e opposizione oltre che dai commercianti della strada stessa per chiedere , in previsione anche delle imminenti feste natalizie , la messa in sicurezza del palazzo “ pericolante” e la riapertura immediata dell’ antica strada, almeno al traffico pedonale .

La situazione attuale e’ diventata insostenibile per il commercio , sono in tanti infatti i gestori dei locali che si sono visti dimezzare gli incassi e proprio in un momento in cui le bollette delle utenze sono arrivate alle stelle.