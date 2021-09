Via San Carlo al buio . I residentie commercianti protestano

Caserta. Da qualche giorno , Via San Carlo –primo tratto , è completamente al buio. A segnalarlo alla nostra redazione sono stati alcuni residenti e commercianti del posto i quali hanno già allertato , fino ad oggi inutilmente, la Polizia Municipale.

Pubblicità elettorale

Il problema illuminazione pubblica sembra senza soluzione in questa citta’. Tutti sanno ormai che a turno e da anni le luci pubbliche restano spente in alcune strade della città senza che nessuno sia in grado di porre rimedio ne tantomeno di dare una spiegazione a tale disagio.

Inutile dire che questa situazione e’ pericolosa anche sotto l’ aspetto della sicurezza. Speriamo che questa nostra ennesima denuncia possa arrivare a chi di dovere per il ripristino di una situazione di normalità.